Embraco, sciopero improvviso contro gli stipendi d’oro dei manager

I soldi erano stati lasciati dalla Whirlpool per il reimpiego dei dipendenti

Sciopero improvviso alla Embraco. Cancelli bloccati allo stabilimento di Riva di Chieri e lavoratori con le braccia incrociate. A scatenare il loro malcontento la diffusione di notizie relative agli stipendi d’oro dei manager della Ventures, il gruppo subentrato al timone dell’azienda con l’obiettivo di rilanciarlo.

La produzione è ancora bloccata e, al momento, tra le poche decisioni prese dai vertici aziendali ci sarebbero quelle di affidare a loro stessi laute consulenze mensili, del valore oscillante tra 24mila e 75mila euro. Il denaro sarebbe proveniente dal fondo di 50 milioni lasciato dalla Whirlpool, che però lo aveva destinato ai lavoratori: 45mila per ogni dipendente fatto rientrare in fabbrica.

Al momento, ancora nessuna traccia dell’avvio della produzione di robot per la pulizia di pannelli solari, bici elettriche e altro. Solo 187 lavoratori hanno fatto rientro in fabbrica, a fronte dei 413 occupati prima dell’inizio della crisi. E domani è in programma la manifestazione davanti al ministero dello Sviluppo economico, a Roma.