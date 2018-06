Emergenza caldo: pronto il piano per gli anziani che trascorreranno l’estate in città

Sara’ operativo dal 1 luglio al 30 settembre il Piano operativo per l’emergenza caldo 2018 varato dal Comune di Torino per aiutare gli anziani a fronteggiare le difficoltà legate alle alte temperature dell’estate.

CALL CENTER TRA I PRINCIPALI STRUMENTI

Tra i principali strumenti, il call center del Servizio Aiuto Anziani, che risponde al numero 0118123131 ed è operativo tutti i giorni 24 ore su 24, sostituito la notte e nei fine settimana dal centralino della polizia municipale. Si tratta di un servizio che vede la collaborazione di una squadra di associazioni di volontariato che può assicurare, soprattutto agli anziani soli, servizi di accompagnamento per visite mediche, piccole commissioni.

PREVISTI ANCHE INTERVENTI DOMICILIARI

Prevista, inoltre, seguendo le indicazioni e segnalazioni dei medici di base, l’attivazione di alcuni interventi domiciliari per gli anziani autosufficienti anche con il coinvolgimento di strutture residenziali per la terza età: daranno la possibilità di trascorrere pomeriggi in compagnia e fuori casa.

LE OPPORTUNITA’ OFFERTE DALLE CIRCOSCRIZIONI

Possibilità offerte anche dalle Circoscrizioni che offrono l’opportunità di trascorrere le ore più calde in alcuni locali climatizzati. Per le persone non autosufficienti e con gravi problemi di salute si aggiungono prestazioni di tipo sanitario o di aiuto domiciliare attivate direttamente dall’Asl.