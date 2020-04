Emergenza coronavirus, al via i lavori per l’ospedale da campo nell’area delle ex Ogr a Torino

Per allestire l'area sanitaria in corso Castelfidardo occorreranno 2 settimane. Una volta ultimata, servirà per alleggerire il "carico" delle terapie intensive

Emergenza coronavirus: aprirà i battenti domani, a Torino, il cantiere per la costruzione di un ospedale da campo nel complesso delle Ogr (ex Officine Grandi Riparazioni), in corso Castelfidardo. Serviranno 2 settimane per completare lavori e allestimento dell’area sanitaria, di cui si occuperanno i reparti Genio Infrastrutture dell’Aeronautica Militare, con il coordinamento dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

OCCORRERANNO 3 MILIONI DI EURO

I costi sono stati stimati in circa 3 milioni di euro, cifra che sarà coperta dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. L’obiettivo cui mira la nascente strutura: quello di alleggerire il carico ospedaliero all’interno delle terapie intensive dove, a causa dell’emergenza coronavirus, si sta registrando un elevatissimo numero di ricoveri, che dovranno, nella progressione temporale della patologia, trasformarsi in setting di cura più bassi (attivita’ semi intensiva e di ricovero a bassa e media intensità).

INTESA RAGGIUNTA IERI SERA

La realizzazione del nuovo ospedale è stata possibile grazie all’intesa, siglata ieri sera, tra Regione Piemonte, prefettura e Comune di Torino, da una parte, e società consortile per azioni O.G.R. – Crt e Fondazione CRT. I lavori interessano un’area di circa 8.900 metri quadri per un primo modulo da 92 posti, ripartiti in 4 posti di stabilizzazione in emergenza, 32 posti di terapia semintensiva e 56 posti di degenza ordinaria.