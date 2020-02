Emergenza Coronavirus, Appendino: “Abbiamo tutti gli elementi per superare la crisi”

Continua l’emergenza coronavirus: questa mattina Chiara Appendino è intervenuta via Facebook per aggiornare la situazione e rivelare le prossime misure da adottare a Torino ed in Piemonte. “A breve ci riuniremo in Prefettura – si legge nel post della sindaca -. Tutte le forze possibili sono concentrate nell’affrontare la questione, per tutelare al massimo la salute pubblica, dare aggiornamenti veloci e risposte quanto più precise possibile”.

LE MISURE

“Abbiamo tutti gli elementi per superare la crisi – prosegue – grazie a un lavoro intenso e coordinato di tutte le Istituzioni. Nonché alla collaborazione della cittadinanza, che non sta mancando”. La sindaca ha poi ribadito le misure della Regione Piemonte per i prossimi giorni: fino al 29 febbraio saranno chiuse tutte le scuole di ordine e grado, sospese le manifestazioni, gli eventi pubblici e privati e le attività culturali, ludiche e di culto. “Ci tengo a ribadire la mia riconoscenza verso le istituzioni – ha concluso – i medici e tutto il personale sanitario, gli organi di informazione, le realtà pubbliche e private che stanno dimostrando comprensione e piena collaborazione, alle cittadine e ai cittadini che si stanno attendendo alle disposizioni ufficiali”.