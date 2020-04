Emergenza coronavirus: carabinieri a guardia dei tesori dell’arte valdostana e piemontese [FOTO E VIDEO]

Rafforzati, nel pieno dell’emergenza coronavirus, i servizi di controllo del territorio svolti dai militari del comando carabinieri Tutela Patrimonio Culturale finalizzati a garantire la prevenzione dei reati in danno dei musei, dei principali monumenti nazionali e delle chiese, aperte ai fedeli, ove sono custodite famose e preziose opere d’arte.

LA SICUREZZA ANTICRIMINE

Le pattuglie a piedi e automontate dei militari dello speciale reparto dell’Arma, in supporto ai comandi territoriali, contattano giornalmente i responsabili della sicurezza dei musei piemontesi e valdostani per raccogliere informazioni su eventuali esigenze e criticità inerenti la sicurezza anticrimine dei luoghi di d’arte.

UN TERRITORIO RICCO DI STORIA

In Piemonte e in Valle d’Aosta, in particolare, vi è un ricchissimo patrimonio culturale caratterizzato dalla presenza di ben 8 siti Unesco, oltre 150 strutture museali, 90 aree archeologiche e più di 70 aree paesaggistiche riconosciute e vincolate.

EFFETTUATI PIU’ DI 200 CONTROLLI

Dall’inizio del mese di marzo il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Torino ha svolto oltre 200 controlli alle sedi museali ed alle aree archeologiche presenti nel territorio di competenza.