Emergenza Coronavirus, controlli in Barriera Milano: un arresto e 4 denunce

Identificate 11 persone. In manette pusher senegalese, denunciato 52enne albanese in giro senza autocertificazione e alla guida senza patente

Continuano i controlli nella città di Torino per l’osservanza delle vigenti disposizioni per l’emergenza Coronavirus. Ieri, a Barriera Milano, gli agenti hanno identificato 11 persone, 5 delle quali straniere. Quattro le denunce in stato di libertà per violazione dell’art.650.

LE DENUNCE

Delle quattro persone denunciate, due di queste sono cittadini albanesi, che hanno dichiarato di trovarsi lontano dalla propria dimora in quanto intenti ad approssimarsi in una lavanderia poco distante.

In corso Vercelli, invece, un cittadino albanese di 52 anni è stato fermato per un controllo. L’uomo agli agenti ha affermato di essersi allontanato da casa per esigenze di lavoro ma, verificata la ditta per la quale il 52enne lavora, si è scoperto che questa fosse chiusa di domenica. Fallito anche il tentativo di mostrare uno scontrino di un supermercato, riconducibile ad un’attività commerciale di Torino: ingiustificata, quindi, la sua presenza in zona Barriera Milano. L’uomo, inoltre, era alla guida di un’auto nonostante la sua patente gli fosse stata ritirata nel mese di gennaio: è stato sanzionato e denunciato dalla Polizia.

SPACCIO DROGA, ARRESTATO SENEGALESE

Gli agenti hanno poi fermato, invece, un senegalese di 30 anni, ritrovato nella piazza sita tra corso Palermo e via Sesia in possesso di sostanze stupefacenti: è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga e denunciato in stato di libertà per inottemperanza ai provvedimenti del governo.