Emergenza Coronavirus: Fca chiude stabilimenti Europei fino al 27 marzo

Emergenza coronavirus: stabilimenti europei chiusi fino al prossimo 27 marzo. E’ la decisione di Fiat Chrysler Automobiles che annunciato che le sue controllate FCA Italy e Maserati sospenderanno temporaneamente la produzione nella maggior parte dei loro impianti produttivi del Vecchio Continente fino al 27 marzo.

CHIUDONO ANCHE GLI STABILIMENTI IN ITALIA

In Serbia chiudono i battenti Kragujevac e Tychy (in Polonia). In Italia Melfi, Pomigliano d’Arco (G. Vico), Cassino, Carrozzerie Mirafiori, Grugliasco e Modena.

SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19

“La sospensione temporanea – spiega FCA – in una nota rientra nell’implementazione di un’ampia serie di azioni in risposta all’emergenza COVID-19 e consente al Gruppo di rispondere efficacemente all’interruzione della domanda del mercato garantendo l’ottimizzazione della fornitura”.

ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E IGIENE

Come precedentemente comunicato, Fiat Chrysler Automobiles ha deciso di propria iniziativa di apportare modifiche ai processi di produzione in diversi impianti, tra cui l’aumento della distanza tra i dipendenti nelle stazioni di lavoro. FCA ha aumentato gli interventi di pulizia e igienizzazione in tutte le strutture, oltre ad aver apportato ulteriori migliorie a tutela della sicurezza dei dipendenti.