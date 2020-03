Emergenza coronavirus, morto 76enne al San Giovanni Bosco. Sale a 13 il numero dei decessi

L'uomo era già affetto da molteplici patologie. Sono al momento 50 i pazienti in terapia intensiva

Si aggiorna il bollettino sull’emergenza coronavirus in Piemonte. Secondo i dati forniti dalle fonti sanitarie regionali le vittime risultate positive al Covid-19 sarebbero salite a 13. Nella notte sono deceduti, infatti, altri tre pazienti, mentre in mattinata ha perso la vita un 76enne.

DUE DECEDUTI A VERCELLI

Due erano ricoverati a Vercelli. Si tratta di un 50enne del posto e di un 81enne di Cavallirio (No). Entrambi, a quanto pare, soffrivano di numerose patologie pregresse ed erano sottoposti al trattamento con casco cpap, la ventilazione a pressione positiva continua.

TERZO DECESSO A CHIVASSO

Il terzo decesso è stato invece registrato nell’ospedale di Chivasso. Si tratta di una donna di 72 anni, originaria di Settimo Torinese.

MORTO 76ENNE AL SAN GIOVANNI BOSCO

È deceduto in mattinata all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino un uomo di 76 anni, torinese, affetto da molteplici patologie, risultato positivo al test. Salgono a 13 i decessi di persone positive in Piemonte. Sono al momento 50 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.