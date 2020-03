Emergenza Coronavirus, il trattamento delle forze dell’ordine in Italia e all’estero [VIDEO]

Due scene di arresto diverse per lo stesso motivo: la differenza di approccio degli agenti è clamorosa

In questi giorni tutto il mondo sta adottando misure sempre più restrittive contro l’emergenza Coronavirus. In due video che hanno fatto il giro del web si può notare la differenza clamorosa di trattamento che le forze dell’ordine adottano dall’Italia all’estero.

ITALIA, IL DIVERBIO TRA GIOVANE E CARABINIERE

Nella prima scena osserviamo un ragazzo, insieme ad amici, impegnato in una discussione animata con due carabinieri. Il giovane alza continuamente la voce contro il militare, motivo per il quale il diverbio fra i due porterà in breve tempo alle manette.

ESTERO, GLI AGENTI USANO LA VIOLENZA PER L’ARRESTO IMMEDIATO

Si nota, invece, una differenza sconcertante con l’approccio delle forze dell’ordine all’estero. In questa scena in particolare l’uomo è prima minacciato con una pistola e quindi scaraventato a terra da altri poliziotti arrivati da un’altra volante.