Emergenza covid, controlli della polizia a Torino: due locali chiusi per 5 giorni [FOTO]

214 persone controllate, 20 sanzionate per il mancato rispetto delle norme anti-covid e 6 per il mancato utilizzo di mascherine. E’ il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia a Torino nella giornata di venerdì.

Numerose le pattuglie impiegate nelle zone a rischio assembramento come piazza Vittorio Veneto, piazza Santa Giulia e il quartiere di San Salvario. Due i negozi chiusi per 5 giorni. Si tratta di un locale di in corso Giulio Cesare, dove è stato riscontrato un assembramento di persone sia all’interno che all’esterno dell’esercizio (al titolare sanzione di 400 euro) e di un minimarket in corso Vercelli, aperto oltre l’orario consentito (anche in questo caso multa di 400 euro).