Emergenza Covid, night aperto in pieno centro: denunciata la titolare

Due persone sono state multate dalla polizia a Torino per il mancato uso della mascherina di sicurezza. E’ accaduto ieri sera, in piazza Vittorio Veneto ed in via Nizza.

DENUNCIATA TITOLARE DEL NIGHT

Sempre durante i controlli sul rispetto della normativa anti Covid un minimarket di via Mazzini è stato chiuso per cinque giorni perché vendeva alcolici oltre le ore 21. Invece la titolare di un night di via Sacchi è stata denunciata per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.