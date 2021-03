Emergenza Covid, nuova stretta: il Piemonte torna “arancione” per almeno due settimane. Ecco cosa si può fare

Dopo quattro settimane in zona gialla, il Piemonte è tornato, dalla mezzanotte di oggi (lunedì 1 marzo), a colorarsi d’arancione. Questa mattina, infatti, è entrata in vigore l’ordinanza, firmata, nei giorni scorsi dal ministro della Salute Roberto Speranza, che mira a rendere più severe le misure predisposte per il contenimento del contagio da Covid-19.

DUE SETTIMANE DI STRETTA

La nuova “stretta” resterà in vigore per almeno due settimane. Ordinanza alla mano, torna dunque il divieto di uscire dal proprio Comune di residenza, se non per ragioni di lavoro, emergenza o salute (da dimostrare con l’autocertificazione). Se si vive in Comuni con meno di 5mila abitanti, lo spostamento è consentito nel raggio di 30 chilometri dalla propria abitazione, a patto di non raggiungere un capoluogo.

PER BAR E RISTORANTI SOLO ASPORTO

I musei restano chiusi, così come bar e ristoranti tranne, questi ultimi, che per l’asporto. Per i bar le vendite sono concesse fino alle 18, per i ristoranti fino alle 22, mentre le consegne a domicilio sono sempre consentite.

VISITE A PARENTI ED AMICI

Visite a parenti ed amici sono consentite solo all’interno del proprio comune di residenza e dalle 5 alle 22, quando cioè scatta il coprifuoco, ma solo in due adulti, più due minori di 14 anni ed una sola volta al giorno.

SCUOLE SUPERIORI: DAL A 50 PER CENTO

Per quanto concerne il capitolo scuola, tutto resta immutato. I cicli inferiori restano, infatti, in presenza, mentre si mantiene la didattica a distanza (DAD) al 50 per cento per le superiori.