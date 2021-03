Emergenza Covid: tre regioni passano in zona rossa, il Piemonte resta arancione

La pandemia accelera, con un’incidenza nazionale che sfiora i 200 casi ogni 100mila abitanti. Risultato: le regioni dove la terza ondata sta mietendo più danni, corrono ai ripari. E’ questo il caso della regione Campania che da lunedì, 8 marzo, passerà in zona rossa. Friuli Venezia Giulia e Veneto, invece, si coloreranno di arancione, lo stesso colore lasciato al Piemonte che dunque non cambia fascia.

PREFERIRE CONSEGNE A DOMICILIO

In particolare, per quanto concerne il Piemonte, la nuova stretta anti-Covid decisa dalla Regione e in vigore fino al prossimo 20 marzo, prevede la possibilità che una sola persona per nucleo familiare possa recarsi nei negozi mentre si raccomanda fortemente di preferire la consegna a domicilio rispetto all’asporto per le attività di ristorazione.

UNA SOLA PERSONA IN NEGOZIO

“L’accesso alle attività commerciali – spiega una nota dell’ente piemontese – sarà consentito ad un solo componente per nucleo familiare (ad eccezione della necessità di recare con sé minori, disabili o anziani).

DUE FASCE DI RISCHIO PER LA DAD

Ancora, a partire dal prossimo 8 marzo sarà potenziata la didattica a distanza (Dad) su tutto il territorio regionale secondo due fasce di rischio. Per quanto riguarda i Comuni che fanno parte della “Fascia 1” l’attività in presenza viene sospesa, con attivazione della Dad al 100%, nelle scuole di ogni ordine e grado (ad eccezione di nidi e micronidi, dell’attività scolastica per i disabili e dei laboratori). In particolare, la misura riguarda distretti individuati nelle province di Asti, Cuneo, Torino, Vercelli e Vco. Non rientra in questa fascia la città di Torino.

ALTROVE, ATTIVITA’ IN PRESENZA

Nel resto del territorio piemontese, “alla luce della situazione di eccezionale peggioramento dimostrata dai numeri dei contagi in forte crescita e da una capillare presenza della variante inglese”, dall’8 marzo l’attività didattica proseguirà in presenza fino alla prima media, mentre dalla seconda media in su, incluse scuole superiori ed atenei universitari, le lezioni si svolgeranno al 100% in Dad.

VIETATE AREE ATTREZZATE PER GIOCO E SPORT

Infine, da domani, il Piemonte vieta l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport, come ad esempio scivoli, altalene, campi di basket, aree skate in aree pubbliche e all’interno di parchi e giardini pubblici di tutta la Regione. E’ fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità.

IL MINISTRO FIRMA L’ORDINANZA

Per quanto concerne il resto del Paese, le novità dei nuovi cambi di colore delle regioni italiane, sono state sancite dall’ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e in vigore dal prossimo inizio settimana.

LOMBARDIA ARANCIONE RAFFORZATO

Il Lazio e la Liguria restano gialle, la Lombardia passa, già da oggi, in fascia “arancione rafforzato” per volere del governatore Attilio Fontana.

LA NUOVA MAPPA DEI COLORI

Ecco comunque il quadro complessivo della nuova mappa dei colori. Zona rossa: Campania, Basilicata e Molise. Zona arancione: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Umbria, Toscana e le province autonome di Bolzano e Trento. Zona gialla: Liguria, Lazio, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. Zona bianca: Sardegna.