Emergenza discariche abusive. «Un dossier contro gli incivili»

Ma anche in centro città, dove non c’è la raccolta differenziata, la situazione in alcune vie è disastrosa. Con i cassonetti che strabordano di immondizia, e decine di sacchetti della spesa, scatoloni di cartone, avanzi di cibo, mucchi di vestiti, attaccapanni e appendiabiti abbandonati tutt’intorno. Un pessimo spettacolo e un disagio per cittadini e turisti costretti a passeggiare tra i rifiuti accatastati sui marciapiedi delle vie vetrina di Torino. Il lato peggiore, però, lo mostra il quartiere Aurora. In corso Brescia, via Alessandria e via Aosta le strade e le aiuole traboccano di rifiuti. «È sufficiente una passeggiata – denuncia il capogruppo di FdI della Sette, Patrizia Alessi – per imbattersi nelle solite discariche. Con i bidoni dell’immondizia e i raccoglitori della differenziata presi d’assalto e le strade vittime degli incivili».

C’è chi non perde l’occasione per abbandonare le vecchie cianfrusaglie. Magari anche passeggini, assi di legno e latte di vernice. Oppure tra via Lodi, via Aosta e corso Brescia ecco comparire le bambole passate di moda, i materassi e i giochi rotti. Identici problemi anche a San Salvario. «Bisogna multare chi sgarra – rincarano i residenti – per questo fotograferemo gli incivili che scaricano i rifiuti per terra. E il dossier lo recapiteremo nelle mani delle forze dell’ordine».