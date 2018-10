Emergenza droga tra i minorenni. I denunciati aumentano del 34%

In Piemonte il consumo di droga e il conseguente spettro della tossicodipendenza comincia tra i banchi di scuola, tra una ricreazione e un compito in classe. Per rendersene conto basta consultare i dati contenuti nella relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia presentata meno di una settimana fa. Bene, all’interno del rapporto c’è un dato che più di altri è evocativo di una situazione a dir poco emergenziale. Ci si riferisce a quello delle denunce a carico di minorenni: l’anno passato nella nostra regione i minori segnalati all’autorità giudiziaria per reati droga-correlati sono stati infatti 119 – il 34% in più rispetto al 2016 – sui 1.334 totali registrati livello nazionale. Un dato che colloca il territorio piemontese al terzo posto assoluto dopo Lombardia (187 denunce) e Lazio (170). Più denunce, quindi più consumo. E non solo tra chi è ancora minorenne.

