Emergenza lavoro, i sindacati: “Torino va sostenuta, riscrivere l’agenda degli interventi sul territorio”

Un minuto di silenzio e un lungo applauso per ricordare Willy Monteiro Duarte, il giovane pestato a morte a Colleferro, poi spazio alle rivendicazioni su lavoro e diritti calpestati. Sindacati in piazza a Torino, per riportare il mondo del lavoro al centro della vita cittadina, dire basta a una crisi che si sta manifestando in tutta la sua drammaticità e riscrivere l’agenda degli interventi sul territorio.

Ampia la partecipazione di lavoratori iscritti alla Cgil, Cisl e Uil in piazza Castello, distanziamento garantito dalle sedie posizionate a distanza di sicurezza. Sul palco anche l‘arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia: “Purtroppo le situazioni si vanno ancor più ingarbugliando, a scapito di coloro che ne subiscono ormai da tempo le conseguenze negative. Approvo quello che hanno proposto i sindacati per dare un futuro alla città. Non dobbiamo rassegnarci al declino. Torino va sostenuta con adeguate risorse da parte del governo centrale e locale per rilanciare la produzione”.

Da parte delle sigle sindacali, invece, si sottolinea come occorra “arginare con interventi immediati il declino in corso nell’area metropolitana di Torino che secondo le previsioni nazionali sull’aumento del tasso di disoccupazione di 3-4 punti percentuali vedrebbe nei prossimi mesi oltre 30.000 disoccupati in più. Serve un confronto immediato tra tutti i soggetti per garantire la difesa di chi sta patendo la crisi e programmare i necessari investimenti del futuro per non cadere nel baratro”.