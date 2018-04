Emergenza maltempo: i video delle slavine di Venaus diventano virali sul web

La strada statale 25 del Moncenisio è rimasta chiusa a lungo, ieri, nel territorio di Venaus (Torino), a causa di due slavine scivolate a valle l’una a distanza di pochi minuti dall’altra. Lo ha reso noto l’Anas, intervenuta sul posto con i suoi tecnici per le prime valutazioni e per provvedere in tempi brevi alla rimozione dell’ammasso di neve.

LA SLAVINA E’ “CADUTA” FUORI DAL CENTRO ABITATO

La prima slavina si è “abbattuta” sulla sede stradale (in corrispondenza del km 62,000) fuori dal centro abitato del territorio comunale di Venaus, in val Cenischia, all’altezza di località San Martino.

UNA SECONDA SLAVINA INVADE LA SEDE STRADALE

Poco dopo una seconda slavina ha invaso lo stesso tratto di sede stradale proprio sotto gli occhi di un gruppo di persone che in quel momento stavano osservano la neve.

UN ALTRO DISTACCO A MASSELLO

A non molta distanza da quei luoghi, si è segnalato un ulteriore distacco di neve, precisamente in frazione Occie a Massello, in vale Troncea, dove le strade e i ponti sono rimasti bloccati. Nel paesino, in quel momento, per fortuna non c’era nessuno.

VIDEO DELLE SLAVINE VIRALI SUL WEB

I video di entrambe le slavine, riprese da un testimone e poi postati su Facebook, hanno fatto rapidamente il giro del web diventando virali, riscuotendo numerose visualizzazioni per poi essere condivisi e infine ripresi dagli organi di informazione.

I DUE FILMATI

La prima slavina, ripresa da Massimiliano Duretto, interrompe la strada su cui in quel momento stavano passando un’Ape e una motocicletta, scivolando dal costone della montagna e poi proseguendo la corsa verso il basso come un’imponente cascata d’acqua. Nell’altro video, girato sempre da Duretto, all’arrivo dei soccorritori, un’esclamazione tipica del dialetto piemontese seguita dalla frase “ne arriva un’altra” annuncia la caduta della nuova massa di neve.