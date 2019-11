Stato di emergenza. Ma per i nostri ponti mancano 67 milioni

Centotrenta strade chiuse, ancora 570 sfollati, 395 persone isolate, 620 evacuate, non meno di 500 frane. Sono questi i numeri di un Piemonte che in appena un mese ha protocollato la seconda richiesta di stato d’emergenza a causa del maltempo. Una regione ormai del tutto isolata dalla Liguria – martedì sera sono stati chiusi anche due viadotti sulla A26, poi riaperti su un’unica corsia, dopo che una colata di fango ha spazzato via quello della A6 tra Savona e Altare – che deve rassegnarsi a contare i danni, non avendo le risorse per prevenirli. Ieri la giunta Cirio ha stanziato 3 milioni di euro dal fondo di riserva per integrare le richieste d’intervento avanzate alla Protezione Civile: solo per l’Alessandrino servirebbero 60 milioni, 20 per le altre zone colpite. Come ne servirebbero almeno 67 per una definitiva manutenzione dei ponti e dei viadotti di Torino.

