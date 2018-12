Emergenza portieri per il Toro: Ichazo in forse contro la Lazio

In casa Torino è emergenza portieri. Con Sirigu ancora alle prese con l’infortunio rimediato nel derby contro la Juventus e con Ichazo che ha accusato un problema muscolare nel corso della gara con l’Empoli, potrebbe toccare al terzo portiere Rosati difendere i pali dei granata in occasione della trasferta dell’Olimpico contro la Lazio.

Le condizioni dell’estremo difensore uruguaiano saranno valutate con attenzione nelle prossime ore, al momento difficile sbilanciarsi. Difficile anche un recupero last minute di Sirigu, anche se Ichazo potrebbe stringere i denti ed essere comunque in campo contro i biancocelesti, in un match cruciale per le ambizioni europee del Torino.

Problemi anche in difesa, dove resta in dubbio Djidji, assente contro l’Empoli. Mazzarri sembra intenzionato a puntare ancora sul veterano Moretti, pronto alla seconda partita di fila da titolare. In attacco, dal tridente si torna al tandem: ballottaggio Zaza-Iago Falque al fianco di Belotti.