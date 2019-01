Emergenza smog a Torino, stop ai veicoli diesel Euro 5 e benzina Euro 1 fino a lunedì

I veicoli diesel Euro 5 e benzina Euro 1 non potranno circolare almeno fino a lunedì prossimo (14 gennaio). E’ quanto deciso questa mattina dal Comune di Torino, visto che l’emergenza smog continua.

Ieri, per il tredicesimo giorno di fila, la presenza di micropolveri nell’aria ha superato il limite di 50 microgrammi al metro cubo. Il livello rosso delle misure emergenziali antismog sarà in vigore dalle ore 8 alle ore 19 per le automobili e nelle fasce orarie 8,30-14 e 16-19 per i veicoli per il trasporto merci.