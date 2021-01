Emergenza smog, da oggi stop ai diesel Euro 4: semaforo rosso per oltre 400mila auto e camion in tutta la regione

Dalle 8 alle 19 non si circola in 37 città del Piemonte. Confartigianato Torino non ci sta: "Misura assurda in tempi di Covid, così si penalizza chi lavora"

Emergenza smog: semaforo rosso ai diesel Euro 4. Entra in vigore oggi, lunedì 4 gennaio e rimarrà effettivo fino al prossimo 31 marzo, il divieto di circolazione in tutta la regione Piemonte per oltre 400 mila veicoli diesel euro, previsto dall’accordo per la qualità dell’aria stipulato tra le regioni del bacino padano e posticipato dallo scorso primo ottobre a inizio 2021, a causa della pandemia di coronavirus.

LA PROTESTA DI CONFARTIGIANATO

La misura non è stata accolta favorevolmente da Confartigianato Torino: “E’ inutile e inadeguata. Così si penalizza chi lavora. E’ semplicemente assurdo proporre un blocco del traffico in tempi di Covid” ha sbottato il presidente Dino De Santis.

COSI’ LO STOP NEL TORINESE

In ogni caso, provvedimento alla mano, il blocco scatta oggi in 37 Comuni piemontesi, quelli che hanno fatto registrare sforamenti dei limiti di Pm10 (polveri sottili) consentiti dalla Ue. In provincia di Torino, oltre al capoluogo, il semaforo rosso si è “acceso” anche a Beinasco, Borgaro Torinese, Cambiano, Carmagnola, Caselle Torinese, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, La Loggia, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano.

SEMAFORO ROSSO PER PIU’ DI 400MILA VEICOLI

Negli altri centri della regione lo stop agli euro 4 entra in vigore ad Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona, Asti, Alba, Bra, Novara, Trecate e Vercelli. Tradotto in numeri, il blocco riguarda 340mila vetture, sia private che commerciali, e circa 75mila mezzi pesanti, che non potranno circolare dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19.