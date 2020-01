Emergenza Smog, domani torna il “livello arancione” a Torino: stop ai diesel fino ad Euro 4

Torna l’incubo smog a Torino. Da sei giorni i rilevamenti eseguiti dall’Arpa Piemonte hanno riscontrato la presenza, nell’aria del capoluogo piemontese, di livelli di polveri sottili oltre la soglia limite, con punte di 100 microgrammi al metro cubo. E’ la cosiddetta allerta arancione.

STOP AI DIESEL FINO A EURO 4

Per questo motivo, a partire da domani e fino a giovedì 30 gennaio, così come previsto dall’accordo dei comuni della Città Metropolitana (che applica il protocollo di bacino padano), dalle ore 8 alle ore 19 non potranno circolare le automobili e gli automezzi per il trasporto merci con alimentazione diesel e omologazione fino a euro 4 compreso (primo livello emergenziale).