Emergenza smog: in inverno stop Euro 0 e diesel fino a Euro 3 per le città dell’area metropolitana di Torino

Il prossimo inverno le città dell’area metropolitana di Torino aderenti al Tavolo della qualità dell’aria bloccheranno in modo permanente tutti gli Euro 0 e i diesel fino all’Euro 3. Lo hanno deciso i componenti del Tavolo, convocato dal vicesindaco metropolitano Marco Marocco.

LE MISURE A PARTIRE DAL 1 OTTOBRE

A partire dal 1 ottobre saranno fermati auto e veicoli commerciali Euro 0 (diesel, benzina, metano e Gpl) 7 giorni su 7 e h 24, in precedenza bloccati da lunedì a venerdì con orario diurno. Le auto e i veicoli commerciali diesel Euro 1, 2 e 3 saranno interdetti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19. Gli Euro 1 e i 2 si fermeranno per tutto l’anno, gli Euro 3 dal 1 ottobre al 31 marzo dalle 8 alle 19. Quest’ultima e’ un’altra novita’ rispetto al passato, quando gli Euro 3 erano bloccati solo con il semaforo arancione.

FERMI ANCHE CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Anche i ciclomotori e i motocicli Euro 0 saranno fermi h 24, ma solo nei 6 mesi del periodo invernale. Alle misure permanenti si aggiungono quelle di emergenza dell’inverno scorso, legate al colore del semaforo. Il Tavolo ha anche concordato il testo di un ordine del giorno per impegnare la sindaca Chiara Appendino ad agire in tutte le sedi per reperire risorse per il trasporto pubblico locale e per la sostituzione dei veicoli commerciali più vecchi.