Emma Frain, le forme mozzafiato della bella inglesina infiammano il web

Affermata (e cliccatissima) top model, Emma Frain, ex ballerina professionista, è una delle star indiscusse dei social. Da Instagram a Facebook passando per Pinterest, la sexy inglesina può vantare migliaia e migliaia di follower pazzi di lei. E…delle sue curve mozzafiato (lato b, in particolare), che spesso e volentieri l’avvenente Emma ama mettere in mostra anche in formato…”nature”.