Emporio Ciclistico – Crea la tua bicia regola d’arte

Da più di tre anni in via Maria Vittoria 36/E l’Emporio Ciclistico è il punto di ritrovo preferito per tutti quelli che amano pedalare di corsa, come i cicloamatori, e pedalare bene, come chi utilizza la bici in città. Flavio e Andrea hanno messo in piedi un negozio che è anche officina e laboratorio per soddisfare le esigenze di tutti: biciclette già pronte, sia da corsa sia da pista, da città e da ciclocross, con marchi di prestigio come Cinelli e Bottecchia, oltre a tutta la componentistica e i ricambi. Ma anche bici e telai su misura, realizzati in maniera artigianale da maestri del settore.

«Basta venirci a trovare e poi prendere un appuntamento per le misure. I tempi di realizzazione e consegna sono celeri».

Emporio Ciclistico apre lunedì dalle 15.30 alle 19.30, da martedì a sabato 10.30-13.30, 15.30-19.30.

Contatti: 342.8277408 (Flavio); 340.3519717 (Andrea).