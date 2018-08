Enki Bracaj, la giornalista scollata continua a far notizia

Ricordate quella giornalista di una tv albanese che fece scalpore perché si presentò al casting con una scollatura vertiginosa e finì con l’essere immediatamente assunta? Si chiama Enki Bracaj e continua a lavorare per la stessa emittente.

In questi anni è diventata un’autentica star in Albania. Ha posato per Playboy, è diventata addirittura testimonial di una marca di materassi e i contatti sul suo profilo Instagram sono aumentati a dismisura, anche perché la signorina non ha perso l’antica abitudine di mostrarsi…più scollata che mai.

I suoi ultimi scatti la ritraggono in vacanza, tra mare e locali. La bella Enki non smette di catturare l’attenzione per le sue forme generose e anche per i suoi abiti spinti: come dire, il lupo perde il pelo ma non il vizio.