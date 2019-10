ENOTECA ENOTRIA – LA CULTURA DEL BUON BERE E L’8 NOVEMBRE UNA SERATA SPECIALE

Mionetto Vivo Cuvée Noir e Vino Novello 2019: saranno loro le due star della degustazione speciale che l’Enoteca Enotria di via Domodossola 51 sta preparando per il prossimo 8 novembre. Una serata speciale al via dalle 18, accompagnata da alcuni stuzzichini e castagne, ma dedicata soprattutto alla vinificazioni di eccellenza.

Perché come spiega la signora Lorella, che da quasi 10 anni ha preso in mano questo locale storico, bere bene è un piacere da vivere in compagnia. Enotria nasce come rivendita di vino sfuso e la sua vocazione è ancora questa, puntando principalmente sui grandi vini piemontesi. Ma ci sono anche tante bollicine, liquori e grappe accompagnate dalla vendita di prodotti dolciari.

Per le feste si preparano confezioni natalizie che diventano regali preziosi, anche con consegna a domicilio. E chi si presenta a nome di CronacaQui Torino avrà un piccolo sconto sul vino sfuso.

Enoteca Enotria, via Domodossola 51 Torino.

Telefono 011.7710857. Orari: da martedì a sabato 9-13, 16-19.30.

Pagina Facebook e Instagram Enoteca Enotria.

Possibilità di pagare con Satispay.