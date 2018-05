Enoteca Montecucco – Vini e liquori, uno scrigno di sapori

La storia di una vineria che si trasforma prima in un’enoteca e successivamente anche in una caffetteria che è diventata un piccolo scrigno di cose buone porta il nome dell’Enoteca Montecucco, da quarantuno anni nelle mani della famiglia Maiorana. Nino e Loretta l’hanno messa in piedi, oggi ci sono i figli Maurizio ed Elena anche se loro continuano a seguire l’attività e a dispensare consigli. Con il tempo l’Enoteca Montecucco è diventata un vero punto di riferimento e di incontro nella zona, anche perché accompagna la vita del quartiere quasi tutto il giorno e quasi tutti i giorni.

«Siamo partiti dal vino sfuso quarantuno anni fa – spiega Elena – e con il tempo la nostra cantina si è arricchita di etichette sempre nuove. Ora spaziamo su tutto il territorio nazionale con i vini in bottiglia ma anche liquori, distillati e altro».

Questa però è solo una parte, perché c’è anche l’angolo delle specialità gastronomiche regionali (vasetti sott’olio, biscotti, pasta di Gragnano e molto altro) e c’è la caffetteria aperta fin dalla colazione e che a pranzo propone piatti cucinati espressamente a seconda di quello che offre il mercato, con pasta fresca tutti i giovedì.

L’Enoteca è aperta dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 7 alle 19.30 in corso Montecucco 22/b

Contatti: 011.727553