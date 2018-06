Enry Luxury Dealer – Pezzi unici al tuo polso griffati Parco Valentino

Da una parte c’è la laurea in giurisprudenza, che nel suo mestiere torna sempre utile. Dall’altra l’atavica passione che Enrico Di Luca ha per gioielli, diamanti, manufatti in oro e argento. Così quasi tre anni fa è nato Enry Luxury Dealer – oggi in via Lupo 2 – il miglior modo per promuovere i gioielli “Made in Italy” nel mondo attraverso canali e competenze nuove, andando incontro al cliente e non semplicemente aspettando che varchi la porta del negozio. Armato di competenza e serietà, Enrico ha selezionato e lo fa ancora oggi le migliori proposte sul mercato per agevolare i suoi clienti nell’acquistare i gioielli ma anche gli orologi ideali per loro, sia nel nuovo sia nell’usato, con spedizioni anche in tutta Italia. Basti citare i marchi per i quali è concessionario ufficiale per capire la bontà del prodotto: Leo Pizzo e Salvini per la gioielleria, Passione Argento, Via Condotti, Charmant per l’argento, Nimei per le perle, Aurora per penne e pelletteria, Maserati, Ferrari, Furla e Paul Picot per gli orologi. Quello con Paul Picot però è un discorso che va anche oltre e attualmente ha generato un progetto particolare:

«Abbiamo realizzato dieci orologi speciali, pezzi unici, con il logo di Parco Valentino, il Salone dell’Auto di Torino. Sono andati quasi tutti esauriti in poco tempo e per questo ringrazio la Casa produttrice ma anche il presidente Andrea Levy e Gabriele Morosini che per Parco Valentino mi hanno supportato».

Inoltre, Enry Luxury Dealer da poco è diventato concept store di Inestasy, l’innovativa linea di profumi alla spina, ma si occupa anche del brokeraggio di gioielli, riparazioni, acquisto e vendita orologi sia nuovi che usati, perizia, stime e vendita per conto terzi.

Il punto vendita è aperto tutti i giorni dal lunedì (solo pomeriggio) al sabato con orario 9.30-12.30, 15.30-19.30.

Contatti: 328.9758857.