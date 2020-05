Entra in macchina ma…non è la sua!! Ecco come va a finire

Si sa, la lunga quarantena mette a dura prova la nostra “attenzione”. Ci rende più distratti, insomma. E così capita che un uomo scenda in strada, salga in macchina, provi anche a mettere in moto ma poi si accorga che quella…non è la sua vettura!! Chi glielo fa notare? Il legittimo proprietario!! La sua, infatti, uguale a quella, è semplicemente parcheggiata pochi metri più dietro!!