Entra nel furgone dei corrieri durante una consegna e ruba cellulari: arrestato

L'uomo, 34enne marocchino, è stato bloccato dai lavoratori, che sono stati anche presi a morsi dal malvivente in un tentativo di fuga

Gli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia hanno arrestato un 34enne marocchino, responsabile di un tentato furto di cellulari a Torino.

IL FURTO DURANTE LA CONSEGNA

Vittime due dipendenti di una società di logistica, impegnati in una consegna in corso Regina angolo via Genè. Il marocchino, mentre i due erano distratti, si è introdotto nel furgone prendendo diversi telefonini ma è stato visto scendere dal mezzo con i prodotti.

LA COLLUTTAZIONE

A questo punto i corrieri lo hanno fermato: il 34enne ha reagito con la forza, divincolandosi e prendendo a morsi uno dei due. Di qui ne è nata una colluttazione che ha coinvolto i tre, i quali sono rovinati a terra. Questa è stata poi la scena che gli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia si sono trovati di fronte prima di arrestare per rapina il 34enne straniero.