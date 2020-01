Entra nel negozio e quando esce trova un fiume al posto della strada

È entrato nel negozio, facendo attenzione a non bagnarsi dal momento che piove. Poi ha fatto con calma tutte le sue commissioni, effettuando tutti gli acquisti di cui ha bisogno. È pronto a uscire per sistemarli in auto, ma purtroppo si materializza davanti ai suoi occhi uno spettacolo agghiacciante.

La strada, di fatto, non esiste più: si è trasformata in un fiume. Un’enorme distesa di acqua e fango che trascina con sé di tutto, anche auto e moto. Una vera e propria calamità naturale, un’inondazione improvvisa e spaventosa.