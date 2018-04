Entra nella ditta e ruba un computer, “scoperto” fa a botte con un impiegato

Un cittadino italiano di 53 anni è stato arrestato dagli agenti della squadra Volante dopo essere stato sorpreso a rubare all’interno di una società privata nel quartiere Nizza a Torino. L’uomo è stato notato da una delle segretarie mentre, con un giaccone nero avvolto sotto al braccio, si aggirava nei locali della ditta.

IMPIEGATO BLOCCA IL FUGGITIVO

La donna, resasi conto che si trattava di un estraneo, gli ha chiesto se poteva essergli utile in qualche modo; l’uomo, per tutta risposta, ha iniziato a correre verso l’uscita gettando a terra un pc portatile che aveva appena rubato. Un altro dipendente, che si trovava all’esterno degli uffici in pausa pranzo, notata la scena, è intervenuto riuscendo a bloccare il fuggitivo; tra i due, a quel punto, ne è nata una colluttazione al termine della quale l’impiegato ha rimediato delle lesioni al polso.

ARRESTATO PER RAPINA IMPROPRIA

Personale della Squadra Volante, nel frattempo allertato e intervenuto tempestivamente sul luogo della segnalazione, ha proceduto al recupero del computer rubato (del valore di 2.500 euro) e all’arresto del balordo accusato di rapina impropria.