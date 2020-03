Entra nell’area Ponte Mosca e chiama la polizia per uscire

Una nomade "imprigionata" per alcune ore in un palazzo murato

È entrata nei locali abbandonati dell’area Ponte Mosca di via Aosta ma quando si è trattato di uscire è andata nel panico e ha chiamato la polizia. L’incredibile episodio ieri mattina quando una nomade, per motivi ancora tutti da chiarire, ha deciso di entrare nel capannone della Città Metropolitana, in attesa per altro di una maxi riqualificazione che si completerà nel 2023 a cura di The Student Hotel.

Verso metà mattina, però, non riuscendo più a uscire si è trovata costretta a prendere il telefono e a chiamare le forze dell’ordine. A seguire sono arrivati anche i vigili del fuoco. Ci è voluto un po’ di tempo e alla fine è stato necessario far saltare il lucchetto del cancello per permettere alla nomade di riottenere la sua libertà.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI