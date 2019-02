Entrano in uno studio per tatuaggi e rubano un cellulare: complice in manette, ladro in fuga

Entrano in uno studio per tatuaggi e rubano un telefonino cellulare. E’ successo a Torino dove gli agenti hanno arrestato un 24enne romeno. Secondo quanto appurato dalle forze dell’ordine, uno degli autori del raid ha anche spintonato e malmenato il proprietario del telefonino nel tentativo di darsi alla fuga.

ENTRANO E FINGONO DI CHIEDERE INFORMAZIONI

Il ladruncolo, spalleggiato da un complice, era entrato nello studio chiedendo informazioni al titolare. Questi, in un primo momento, aveva accompagnato i due sconosciuti visitatori nella sala tecnica, ma poi dopo aver notato che gli stessi si guardavano in giro con fare sospetto, aveva deciso di riaccompagnarli all’ingresso. Qui, i due, entrambi di nazionalità rumena, hanno continuato a chiedergli informazioni e di poter avere una brochure.

RUBA IL TELEFONINO E SCAPPA

In quel frangente, mentre il titolare del negozio andava al di là del bancone, uno dei due si è posizionato davanti all’unico passaggio disponibile di accesso, mentre l’altro, con mossa fulminea, ha preso da uno scaffale del negozio un telefonino posto sotto carica e si è dileguato.

BLOCCATO DALLA VITTIMA E CONSEGNATO AGLI AGENTI

La vittima del furto, con non poca difficoltà, è riuscita a trattenere il complice del ladro, rimasto all’interno dell’esercizio commerciale e, nonostante la resistenza opposta da quest’ultimo, è riuscito ad assicurarlo alla giustizia, attendendo l’arrivo degli agenti della Volante di zona.

IL 24ENNE E’ STATO ARRESTATO

Il giovane, 24 anni, domiciliato nel campo nomadi di via Germagnano, è stato tratto in arresto dalla polizia per rapina impropria in concorso con persona rimasta ignota.