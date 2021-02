Entrano in negozio di materassi e danneggiano tutto per rubare l’incasso: coppia in manette [FOTO]

La donna, 36 anni, ha distratto i presenti con violenze e minacce per permettere al compagno di eseguire il furto nei pressi della cassa

Attimi di caos totale in un negozio di materassi in Borgo Filadelfia, a Torino, lo scorso martedì. Una coppia ha infatti tentato di rubare l’incasso dell’esercizio danneggiando tutto all’interno del locale: entrambi sono stati arrestati.

LA PRIMA LITE

E’ accaduto intorno alle 18. I due, un uomo ed una donna di 44 e 36 anni, si sono inizialmente presentati ma il titolare, già impegnato con un’altra cliente, li ha respinti per il rispetto delle normative vigenti riguardo gli ingressi contingentati. La coppia, seppur indispettita, si è allontanata facendo ritorno circa 45 minuti più tardi. Una volta all’interno, i due attuano il loro piano: il 44enne inizia ad inveire contro il proprietario del negozio, senza apparente motivo. Dalle offese si passa ben presto alle minacce, fino a quando l’uomo non arriva a spintonare la vittima. Dal tentativo di farlo arretrare, tra i due nasce una colluttazione.

LA DONNA DISTRAE I PRESENTI E L’UOMO TENTA IL FURTO

Nel frattempo sopraggiungono nel locale un secondo titolare ed un suo collaboratore, che dividono i litiganti. Dopo qualche minuto di apparente tranquillità, è la donna a dare in escandescenze danneggiando l’interno del negozio, tirando calci alla vetrina, ribaltando le doghe, calpestando le reti e facendo cadere i vari suppellettili presenti. Distratti dalla furia della 36enne, lo staff del negozio non si rende conto che nel mentre il compagno della donna si è avvicinato al fondo cassa e, abbassando il monitor del computer, sta per mettere le mani sul cassetto del contante.

IL 44ENNE ERA STATO GIA’ DENUNCIATO IL GIORNO PRIMA

Il reo viene scoperto ed accompagnato fuori dal locale insieme alla persona entrata con lui. Una volta per strada, i due ricominciano a minacciare di morte il titolare mentre colpiscono con violenza la vetrina e la porta d’ingresso. I due titolari allertano il 112 mentre il dipendente tenta di calmare i soggetti. La volante del commissariato Mirafiori giunta sul posto riconosce immediatamente uno dei due aggressori: l’uomo, che il giorno prima era stato denunciato dalla stessa pattuglia intervenuta per lesioni ed insolvenza fraudolenta. Entrambi, con numerosi precedenti di Polizia anche specifici, sono stati arrestati per tentata rapina. I proprietari del negozio hanno stimato oltre 500 euro di merce danneggiata.