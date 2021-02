Entrano nel pollaio e si portano via cinque galline

Si chiamavano Gina, Paloma, Pisola, Perla e Petunia. Cinque galline che scorrazzavano da anni negli spazi aperti di Orti Generali, in strada Castello, quartiere Mirafiori Sud. A portarsele via ci hanno pensato i ladri, che si sono intrufolati nella fattoria degli ortolani rubando i pennuti. E non solo, perché i balordi hanno razziato anche un decespugliatore e una motosega, attrezzi da lavoro dal valore totale di circa mille euro, che per fortuna erano coperti da assicurazione. È la prima volta che si verifica un furto all’interno della fattoria. «Avevamo appena terminato i lavori al pollaio per allargarlo», raccontano, amareggiati, gli ortolani.

Il colpo è avvenuto all’ora di cena, intorno alle 20. I “rubagalline” hanno divelto prima una grata della fattoria e poi tagliato il lucchetto del pollaio forse usando delle tronchesi, dandosi poi alla fuga udito il suono dell’antifurto.

