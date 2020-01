E’psicosi coronavirus. Le mascherine a ruba. Ristoranti cinesi -30%

Da ieri sera il coronavirus cinese è una emergenza globale. Lo ha decretato l’Oms ma, per quanto motivata, in Italia, dove non si registrano casi, resta pur sempre una psicosi. «No, è solo prudenza», ribatte la signora Adelina Massoglia che esce da una farmacia di corso Cosenza con l’ultima confezione di mascherine: «L’ho pagata 25 euro, ce ne sono 50, sono del genere chirurgico». Le uniche che ancora si trovano sugli scaffali delle farmacie e dei negozi di prodotti sanitari della città. Delle altre non c’è più traccia. «Ne hanno fatto incetta cittadini cinesi per spedirle ai loro parenti che vivono in Cina», spiega un farmacista. Le maschere che secondo gli specialisti possono essere una protezione per il coronavirus, sono quelle a “protezione 3”: 10 mascherine a 45 euro e quelle a “protezione 2”, 35 euro per 10 pezzi.

