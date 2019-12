Una missione al servizio del pubblico da quasi 40 anni: è questa la vita professionale della dottoressa Giuliana Elmo, anima dell’Erboristeria Medicinale Nizza in via Nizza 179/D.

«Sono laureata in farmacia e ho lavorato per più di vent’anni in un’industria farmaceutica. Poi però ho deciso di aprire un’erboristeria, mai pentita di averlo fatto».

Perché la Medicinale Nizza non è una semplice erboristeria, in quanto è impostata dalla titolare come le farmacie di un tempo che erano vere e proprie officine farmaceutiche. Avendo la licenza per miscelare le erbe, prepara personalmente composti a base di erbe per problemi specifici, come i calcoli renali, lo stress, l’ansia o la stitichezza. Una delle esclusive assolute è lo “Sciroppo di propoli composto”, su ricetta personalizzata ideate personalmente dalla dottoressa: «Ne faccio preparare più di mille confezioni l’anno. Serve come prevenzione e cura, da sei mesi a 100 anni, per tutte le malattie da raffreddamento: tosse, catarro, raffreddore, mal di gola ed aumenta anche le difese immunitarie, adatte anche ai più piccoli».

Inoltre la dottoressa Elmo fa preparare in laboratorio diversi preparati naturali. Qualche esempio? Cosmetici naturali ed erbe aromatiche, tè, tisane sia depurative che rilassanti ed estratti fitoterapici, tinture per capelli e shampoo con estratti naturali e non testati sugli animali, mieli e prodotti da alveare. E ancora, molto altro, selezionato da produttori certificati e affidabili.

Erboristeria Medicinale Nizza, via Nizza 179/D Torino.

Telefono: 011.6964455.

Apertura: lunedì dalle 16.30 alle 19.30, martedì-giovedì-sabato 11-12.45 e 16.30-19.30, mercoledì e venerdì 11-19.30,apertura straordinaria domenica 8,15,22 Dicembre 11.00-13.00 e 15.00-18.00.