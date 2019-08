Eredità Ghirardi, donazione di 200mila euro a 69 famiglie pinerolesi

Sessantanove famiglie di Pinerolo beneficeranno della donazione di 200mila euro proveniente dall’eredità della signora Olga Ghirardi. Il Comune, che ha ricevuto l’ingente somma con l’onere di assegnare l’intero importo a favore di famiglie pinerolesi con figli affetti da handicap, autistici, ciechi o disabili – ha individuato i soggetti beneficiari. A fronte di 75 richieste pervenute, sono state accolte 69 domande. Sono state escluse 6 domande, 5 per non possesso di requisiti di accesso, 1 in quanto riguardante soggetto non residente.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso, si richiedeva:

– residenza a Pinerolo alla data del 9 Maggio 2019;

– certificazione attestante la disabilità del/i figlio/i ai sensi della Legge 104, art. 3, comma 3;

– certificazione attestante la disabilità del/i figlio/i ai sensi della Legge 104 art. 3 comma 1, con specifica diagnosi di autismo.

La graduatoria, per chi ha presentato la domanda, è visionabile presso l’ufficio politiche sociali del Comune di Pinerolo.

Tutti gli interessati devono far pervenire entro il 9 settembre il codice Iban, intestato al richiedente del beneficio, all’ufficio Politiche Sociali del Comune di Pinerolo (piazza Vittorio Veneto 1 – orari: lunedì dalle 10 alle 13, mercoledì dalle 14.30 alle 17.30), o in alternativa trasmettere il predetto codice Iban all’indirizzo di posta elettronica pol.sociali@comune.pinerolo.to.it, scrivendo nell’oggetto: “Iban – Eredità Ghirardi Olga”.

La cerimonia pubblica in memoria della signora Ghirardi Olga, si terrà il 16 settembre alle 18 presso il Salone Cavalieri in viale Giolitti 7, momento in cui ufficialmente saranno attribuiti i benefici.