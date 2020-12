Erika Gray, la Barbie più esplosiva di Instagram

Il suo soprannome non è propriamente originale, visto che di “Barbie” in giro ce n’è davvero parecchie, soprattutto nel mondo sconfinato del web, di Instagram in particolare. Poche, però, sono esplosive quanto lei.

Erika Gray, giovane modella brasiliana residente ormai in pianta stabile a Los Angeles, è una Barbie dalle curve decisamente oversize. Il sospetto che si sia fatta aiutare da un chirurgo c’è, ma in fondo cosa importa?

Di sicuro non è un dettaglio che tiene lontani dalla sua pagina i followers. Attratti dalle foto decisamente birichine postate quotidianamente dalla bella modella, sono ormai arrivati a 2,2 milioni. E aumentano di giorno in giorno.