Erika Wheaton e la sfida piccantissima per il web

La sfida è piccantissima, decisamente intrigante. È vero o non è vero che Erika Wheaton ha il lato B più bello del mondo? Sembra chiedere proprio questo la modella di origini colombiane, quando con precisione…svizzera posta quotidianamente foto da urlo sul suo profilo Instagram.

Scatti mozzafiato, che hanno fatto lievitare non poco il numero e la consistenza dei suoi follower: oggi sono poco meno di 200mila e crescono in maniera impressionante di giorno in giorno, di pari passo con i servizi dai contorni hot postati dalla bella 22enne sul suo account.

Richiestissima dalle aziende specializzate in lingerie e swimwear, i costumi da bagno, Erika ha confessato in tempi non sospetti di avere un sogno: lavorare per la casa di moda diretta da Karl Lagerfeld. Non ha fatto in tempo a realizzarlo, ma il suo cassetto è pieno zeppo di altri desideri da esaudire.