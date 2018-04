Eroina e cocaina nascosta nei borsoni da calcio: due arresti a Torino [FOTO E VIDEO]

Trasportava ingenti quantità di droga, cocaina ed eroina, in borsoni da calcio, e poi riforniva gli spacciatori torinesi. Un nigeriano di 32 anni è stato arrestato dagli agenti del commissario Barriera Milano, che l’hanno seguito subito dopo una partita ai campetti di largo Sempione. L’uomo gestiva anche un locale, luogo di ritrovo di delinquenti e pusher della zona. Il questore di Torino Francesco Messina ne aveva sospeso la licenza, con immediata chiusura al pubblico, per quindici giorni.

IN MANETTE E’ FINITO ANCHE UN COMPLICE

In manette è finito anche un complice: un diciannovenne nigeriano trovato con 20 grammi di droga, due cellulari e un mazzo di chiavi. I due devono rispondere di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso. Gli agenti hanno sequestrato, in macchina e nelle abitazioni dei due uomini, circa sei chili tra eroina e cocaina per un valore al dettaglio di circa 500mila euro.

OVULI DI COCAINA NEL BORSONE

In particolare, quasi un chilo di sostanza stupefacente è stato rinvenuto nell’abitazione del gestore del locale. Il resto all’interno della cantina in un borsone da calcio. Gli ovuli di cocaina rinvenuti nel borsone sono risultati essere gli stessi di una partita di droga gestita da senegalesi, arrestati in una precedente operazione.