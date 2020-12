Eroina e hashish, tre arresti dei carabinieri tra Torino e provincia

Militari in azione in via Nicola Fabrizi, a Nichelino e a Piossasco: l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Nell’ambito dei controlli disposti dal Comando Provinciale, i carabinieri hanno arrestato tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare a Torino, in via Nicola Fabrizi, i carabinieri motocicilisti del Nucleo Radiomobile hanno fermato un gabonese di 23 anni, residente in città. In tasca nascondeva diverse dosi di eroina.

A Nichelino i carabinieri hanno invece arrestato un italiano di 49 anni, residente nel posto, per spaccio e detenzione di stupefacenti. L’uomo è stato fermato in strada mentre consegnava una dose di hashish a un cliente. La perquisizione a casa ha permesso ai carabinieri della Tenenza di Nichelino di sequestrare altri 70 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga. L’acquirente è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di stupefacenti.

A Piossasco un altro pusher è stato arrestato dai carabinieri. Si tratta di un italiano di 53 anni, abitante nella cittadina, che è stato fermato in strada e in tasca nascondeva due spinelli, circa 13 grammi di hashish. A casa i militari dell’Arma hanno trovato altri 60 grammi della stessa sostanza, 315 euro in contanti e vario materiale per il confezionamento.