Eros sull’addio a Marica. «Sono cose della vita…»

È appena tornato da una vacanza rigenerante alle Maldive, insieme ai figli, e guarda al futuro con ottimismo. Perché il 2019 per Eros Ramazzotti è stato anche anno di svolte, sotto forma di separazione da Marica Pellegrinelli, ma il cantautore romano ha decisamente voglia di voltare pagina e farlo anche in fretta. Lo ha confessato al settimanale “Chi”: «Sono felice. È un momento di ripartenze. E ripartire per me significa abbracciare gli affetti più cari: i miei figli, ai quali insegno il rispetto e il sorriso».

Proprio con loro – Raffaela Maria e Gabrio Tullio – è volato alla Maldive, per una pausa assolutamente necessaria alla quale ha partecipato anche Aurora: «Abbiamo giocato, parlato, ci siamo confrontati da grandi pur rimanendo piccini. Questa la ricorderò come una delle vacanze più belle e costruttive della mia vita perché a volte è proprio dai bambini che si può imparare tanto e da Aury, che bambina non lo è più, ma si è fatta una donna con una testa velocissima».

Aurora, la sua figlia più grande e anche la spalla sulla quale appoggiarsi sempre. Una delle donne nella sua vita, ma non l’unica perché Marica Pellegrinelli in qualche modo è rimasta: «Abbiamo un rapporto basato sul rispetto. Non verrà mai intaccato». Così ne approfitta ancora una volta per difenderla, in qualche modo: «Come abbiamo detto quando ci siamo lasciati, il rapporto è basato sul rispetto, quello che mi hanno insegnato i miei genitori e che io con tutte le mie forze voglio trasmettere ai miei figli. Non verrà mai intaccato. Potrei dire “Sono cose della vita”… bella canzone. Sapete per caso di chi è?»

Nonostante tutto, Eros rimane ottimista e ha ancora voglia di godersi la vita: «Io non riesco a vivere se non di emozioni positive. Anche quando la vita ti mostra l’altra faccia, il dolore lo senti, è inevitabile, ma poi devi girare le spalle e guardare chi c’è dietro di te. E dietro le mie spalle ci sono tre figli meravigliosi, oltre sessanta milioni di dischi venduti e un pubblico disseminato nel mondo che conosce le mie canzoni e mi segue da trent’anni. Che cosa potrei volere di più?».

Parole che sembrano aver emozionato anche la sua ex. Marica Pellegrinelli in una delle ultime Story su Instagram ha postato dei video nei quali ascolta “La famiglia” di Giorgio Gaber. E ha commentato così: «La definizione di amore in una canzone». Una mozione d’affetto per Eros che però non le farà cambiare idea sui prossimi progetti. La love story con Charley Vezza sta diventando ogni giorno più importante e presto la coppia dovrebbe andare a convivere a tutti gli effetti.