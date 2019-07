Eros: a suon di musica contro il gossip

Certe volte le cosa accadono proprio quando meno te lo aspetti. Nei momenti più delicati della tua carriera, come quelli legati a un tour mondiale che per oltre 12 mesi ti porterà a cantare in ogni parte del pianeta in onore di una carriera che dura da 35 anni. Deve essersi soffermato a pensare anche queste cose Eros Ramazzotti che, mentre il mondo del gossip continua a parlare della sua recentissima separazione dalla moglie Marica Pellegrinelli (mamma dei suoi due bambini, Raffaella Maria e Gabrio Tullio), prosegue con entusiasmo la parte estiva del suo “Vita ce n’è tour”. Perché per lui, la vita è anche, da sempre, la sua musica.

La tappa piemontese è prevista per domani sera allo Stupinigi Sonic Park, l’unica in Piemonte. Una risposta a base di pezzi classici e di quelli nuovi contenuti in “Vita ce n’è” per cantare a squarciagola l’entusiasmo con cui l’autore continua a fare quello che sa fare da sempre: musica. In barba al dispiacere e alle malelingue. E’ la musica che sta dando a Eros la voglia di andare avanti e soprattutto di combattere chi si mette in mezzo alla crisi (probabilmente definitiva) fra lui e Marica.

“È una situazione che si trascinava da un po’ di tempo e abbiamo deciso di dividerci. Assolutamente quello che ho letto non è la realtà. Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica” ha scritto Eros sui social in tutta risposta a chi sostiene che la ex moglie stia con un altro uomo. E a dare man forte all’umore di Eros ci hanno pensato anche gli amici di sempre con messaggi social davvero struggenti. “Mi spiace vederti così triste caro amico – ha scritto Nek -, ti abbraccio forte”, mentre Gigi D’Alessio ha fatto i complimenti a Eros per il suo gesto: “L’uomo che tratta la donna da principessa è colui che è stato cresciuto da una regina. Ti voglio bene fratè”. E poi, non poteva mancare lei, l’amica di una vita, Laura Pausini che, tra l’altro stasera canterà a Torino con Biagio Antonacci, chissà se si incontreranno: “Sei e siete due persone stupende” ha scritto la cantante a Eros pensando anche all’amica Marica Pellegrinelli.

Affetto e belle parole pure dai fan cui, però, oggi interessa una sola cosa, le canzoni di Eros. Sul palco insieme a Eros, otto musicisti d’eccezione e due coristi per una produzione internazionale: Luca Scarpa (direttore musicale, piano), Giovanni Boscariol (tastiere), Giorgio Secco Christian Lavoro (chitarra), Paolo Costa (Basso), e le tre new entry internazionali Corey Sanchez (chitarra), Eric Moore (batteria) fenomeno dell’r’n’b e della musica gospel e Scott Paddock (sassofono), americano celebre per le sue influenze jazz che ha collaborato, tra gli altri, anche con artisti del calibro di Natalie Cole, Jackson Browne, Ray Charles. Ad accompagnare la voce di Eros, Monica Hill e Giorgia Galassi (cori).