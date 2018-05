Esalazioni tossiche dopo il trattamento dell’acqua: evacuata la piscina comunale [LE FOTO]

Momenti di comprensibile spavento, questa mattina, a Grugliasco per l‘evacuazione della piscina comunale Rari Nantes. I gestori dell’impianto di corso Torino si sono infatti accorti che le sostanze utilizzate per il trattamento e la sanificazione dell’acqua stavano scatenando reazioni anomale. Per questo motivo è stato richiesto il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e del nucleo specializzato Nbcr (batteriologico). Le persone che in quel momento erano in acqua sono state allontanate rapidamente dalla piscina.

NESSUNO E’ RIMASTO INTOSSICATO

Sul posto, con i pompieri, sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti della locale polizia municipale. Per precauzione, è stata fatta arrivare anche un’ambulanza. Tuttavia la squadra della Croce Verde di Rivoli non è dovuta intervenire perché nessuno tra i bagnanti ha accusato sintomi di intossicazione. Il timore, infatti, però era proprio che le sostanze utilizzate nell’acqua della piscina (il tricloro isocianurato di calcio e l’ipoclorito di sodio) potessero provocare delle reazioni tossiche in quanti, in quel momento, si trovavano in vasca.

ERRORE NEL DOSAGGIO DEI REAGENTI

Gli esperti, cui si sono affiancati anche gli uomini della protezione civile, sono ora al lavoro per verificare le condizioni di sicurezza dell’acqua nelle due vasche della piscina di Grugliasco. Sul posto, con le forze dell’ordine, è arrivato anche il sindaco Roberto Montà. A provocare le esalazioni sospette, a quanto pare, un errore degli operatori nel dosaggio dei reagenti nella procedura di disinfezione della vasca. In pratica è stata versata una quantità eccessiva di cloro nell’acqua.

IMPIANTO CHIUSO DUE GIORNI

La piscina comunale, in ogni caso, resterà chiusa oggi e domani. “Si è trattato di un errore umano – spiega, in una nota stampa, il sindaco Montà – Per precauzione è stato chiuso tutto l’impianto. In questi due giorni verranno effettuate tutte le operazioni e le verifiche necessarie a garantire la salubrità della struttura”.