Esame-farsa, Suarez ascoltato dai magistrati di Perugia

È stato ascoltato in videoconferenza, come testimone, nell’ambito di una rogatoria internazionale avviata dalla procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone. Luis Suarez è stato sentito come persona informata dei fatti, nell’ambito dell’inchiesta sull’esame-farsa per la conoscenza della lingua italiana che ha travolto i vertici dell’Università per Stranieri, i legali e i dirigenti della Juventus.

Lo riferisce l’Ansa, che però non è in grado di aggiungere dettagli relativi al contenuto della deposizione del centravanti uruguaiano, passato a settembre dal Barcellona all’Atletico Madrid proprio dopo l’improvvisa chiusura della trattativa per il suo acquisto decisa dai vertici bianconeri.

Secondo quanto filtra, le dichiarazioni del ‘Pistolero’ sono state ritenute comunque interessanti dai magistrati. Nel corso della sua deposizione a distanza, Suarez – pur essendo un semplice testimone e non un indagato – è stato assistito dal suo manager e avvocato, a sua volta interrogato dai giudici italiani come persona informata dei fatti.