Esame di italiano ok per Cuadrado, presto sarà comunitario

Quello di Luis Suarez s’è rivelato una farsa e ha scatenato un vespaio di polemiche, determinando l’apertura di un’inchiesta anche a livello sportivo. Nessuna ombra, invece, sull’esame di italiano sostenuto da un altro sudamericano: Juan Cuadrado.

Il colombiano della Juventus ha svolto l’esame in una sede torinese autorizzata dall‘Università di Siena, rispondendo con sicurezza alle domande della commissione. Questo, almeno, è quanto filtra dall’ateneo toscano. Del resto, nelle interviste e nelle conferenze stampa Cuadrado, in Italia ormai da dodici stagioni (e in bianconero dal 2015) sfoggia da tempo un fluente italiano.

Il riconoscimento del livello minimo B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue spianerò la strada all’esterno della Juve per l’ottenimento della cittadinanza italiana. Questa volta, si spera, senza polemiche e sospetti.