Esami per Douglas Costa, l’infortunio è doppio

Doppio infortunio per Douglas Costa nell’esordio in Champions contro il Valencia. Sottoposto oggi a esami strumentali, il brasiliano ha riportato “un forte trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra“, informa la Juve attraverso il suo sito internet, a cui si è aggiunta “una distrazione agli adduttori della coscia destra“.

SQUALIFICATO QUATTRO GIORNATE

Douglas Costa, che in campionato è comunque squalificato per quattro giornate dopo l’episodio dello sputo a Di Francesco durante Juventus-Sassuolo, ha già iniziato “le cure del caso”. In ogni caso, il “fattaccio” dello sputo è valso al brasiliano anche la mancata convocazione da parte del Brasile per le amichevoli contro Arabia Saudita (12 ottobre) e Argentina (16 ottobre).

IL CT DEL BRASILE: GESTO INDISCIPLINATO, NIENTE NAZIONALE

“Douglas Costa – ha ammesso il ct verdeoro Tite in conferenza stampa – non è stato convocato per due motivi: perché è infortunato e per quell’atto di indisciplina. In questo momento la priorità va alla Nazionale. Poi, in un secondo momento, parleremo con lui”. Il commissario tecnico verdeoro, in vista delle gare amichevoli in programma il 12 e il 16 ottobre rispettivamente contro Arabia Saudita e Argentina, ha deciso di convocare tra gli altri i due ‘italiani’ Alex Sandro (Juventus) e Joao Miranda (Inter).